Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ рассказали, в каких случаях россияне могут покинуть место самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

В ведомстве отметили, что исключением может стать ситуация, когда существует реальная угроза жизни или здоровью человека.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», — говорится в тексте документа.

В МЧС рекомендуют россиянам договариваться с родственниками, соседями или волонтерами о доставке продуктов и выносе мусора. Помимо прочего, запрещается лично контактировать с курьерами.

Специалисты ведомства также напомнили гражданам о необходимости сообщать статус «изолированного» при вызове врачей или сотрудников спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье.

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