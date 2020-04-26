В каких случаях россияне могут покинуть место самоизоляции? — рекомендация МЧС
Специалисты НИИ по проблемам ГО и ЧС опубликовали соответствующую памятку.
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Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ рассказали, в каких случаях россияне могут покинуть место самоизоляции в условиях распространения коронавируса.
В ведомстве отметили, что исключением может стать ситуация, когда существует реальная угроза жизни или здоровью человека.
«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», — говорится в тексте документа.
В МЧС рекомендуют россиянам договариваться с родственниками, соседями или волонтерами о доставке продуктов и выносе мусора. Помимо прочего, запрещается лично контактировать с курьерами.
Специалисты ведомства также напомнили гражданам о необходимости сообщать статус «изолированного» при вызове врачей или сотрудников спецслужб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье.
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