Блогер недавно запустила в Instagram марафон #тюнингуюсьсГоар, идея которого заключается в перевоплощении в различные образы.

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Фото, видео: Instagram @goar_avetisyan

Make-up блогер Гоар Аветисян недавно запустила марафон #тюнингуюсьсГоар, идея которого заключается в перевоплощении в различные образы. Девушки по всей стране пробуют свои умения и придумывают различные варианты макияжа и нарядов.

Гоар также в рамках марафона поражает подписчиков различными идеями. Девушка уже перевоплощалась в Белоснежку, Харли Квин, Барби, Малефисенту, Красную Шапочку и других героев. Причем ее сходство с выбранными персонажами поразительно.

На финальный образ для марафона Гоар оставила, по ее словам, самое вкусное и любимое — образ индианки. Она выложила снимок в Instagram, где предстала перед подписчиками с ярким макияжем и в национальной одежде.

«Любовь всей моей жизни — я решила оставить на десерт. Как вам образ/ макияж, друзья? Очень жду ваши оценки», — подписала Гоар.

Instagram @goar_avetisyan

Подписчики в очередной раз восхитились талантом блогера и отметили, что хотели бы себе такой макияж.

«Невероятный образ! Потрясающе! Моя любимая Индия»;

«Крутые макияжи… Но их нужно уметь носить… Вам все к лицу, вы — солнце…»;

«Всякий раз в начале макияжа я думаю: «О, Боже! Что из этого получится?» И в конце я говорю: «Мама дорогая! Красота-то какая!!! У вас, безусловно, талант. Так мало кто может…чувствовать цвет, понимать что с чем и зачем», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Гоар Аветисян переживает самоизоляцию в образе Майкла Джексона.

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