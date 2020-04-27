«Нет предела фантазиям»: Гоар Аветисян поразила подписчиков своим любимым образом
Блогер недавно запустила в Instagram марафон #тюнингуюсьсГоар, идея которого заключается в перевоплощении в различные образы.
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Фото, видео: Instagram @goar_avetisyan
Make-up блогер Гоар Аветисян недавно запустила марафон #тюнингуюсьсГоар, идея которого заключается в перевоплощении в различные образы. Девушки по всей стране пробуют свои умения и придумывают различные варианты макияжа и нарядов.
Гоар также в рамках марафона поражает подписчиков различными идеями. Девушка уже перевоплощалась в Белоснежку, Харли Квин, Барби, Малефисенту, Красную Шапочку и других героев. Причем ее сходство с выбранными персонажами поразительно.
На финальный образ для марафона Гоар оставила, по ее словам, самое вкусное и любимое — образ индианки. Она выложила снимок в Instagram, где предстала перед подписчиками с ярким макияжем и в национальной одежде.
«Любовь всей моей жизни — я решила оставить на десерт. Как вам образ/ макияж, друзья? Очень жду ваши оценки», — подписала Гоар.
Подписчики в очередной раз восхитились талантом блогера и отметили, что хотели бы себе такой макияж.
«Невероятный образ! Потрясающе! Моя любимая Индия»;
«Крутые макияжи… Но их нужно уметь носить… Вам все к лицу, вы — солнце…»;
«Всякий раз в начале макияжа я думаю: «О, Боже! Что из этого получится?» И в конце я говорю: «Мама дорогая! Красота-то какая!!! У вас, безусловно, талант. Так мало кто может…чувствовать цвет, понимать что с чем и зачем», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Гоар Аветисян переживает самоизоляцию в образе Майкла Джексона.
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