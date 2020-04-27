Статистика зараженных коронавирусом в России на 27 апреля

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки составило 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено контактных и без клинических проявлений — 2 693 (43,4%).

Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Распределение по субъектам:

Москва — 2871 Московская область — 638 Нижегородская область — 207 Республика Дагестан — 167 Санкт-Петербург — 161 Рязанская область — 85 Камчатский край — 85 Республика Татарстан — 70 Курская область — 69 Тульская область — 69 Ростовская область — 65 Тамбовская область — 61 Свердловская область — 59 Челябинская область — 58 Краснодарский край — 57 Калужская область — 56 Республика Северная Осетия -53 Орловская область — 44 Брянская область — 43 Владимирская область — 43 Ленинградская область — 43 Республика Башкортостан — 43 Республика Мордовия — 42 Чувашская Республика — 42 Новосибирская область — 42 Республика Ингушетия — 38 Смоленская область — 35 Самарская область — 35 Тверская область — 34 Новгородская область — 33 Ставропольский край — 33 Хабаровский край — 33 Республика Марий Эл — 31 Волгоградская область — 30 Кабардино-Балкарская Республика — 29 Калининградская область — 28 Мурманская область — 28 Белгородская область — 27 Ямало-Ненецкий АО — 27 Алтайский край — 27 Кировская область — 26 Ярославская область -25 Липецкая область — 24 Ульяновская область — 24 Приморский край — 24 Ханты-Мансийский АО — 23 Республика Бурятия — 23 Пензенская область — 22 Саратовская область — 22 Астраханская область — 21 Воронежская область — 20 Чеченская Республика — 20 Пермский край — 20 Карачаево-Черкесская Республика — 19 Красноярский край — 19 Еврейская АО — 15 Псковская область — 14 Оренбургская область — 14 Тюменская область — 13 Республика Карелия — 12 Республика Коми — 12 Республика Калмыкия — 12 Республика Алтай — 12 Костромская область — 10 Вологодская область -10 Ненецкий автономный округ — 9 Омская область — 9 Томская область — 9 Ивановская область — 8 Архангельская область — 8 Республика Адыгея — 8 Республика Хакасия — 8 Республика Саха (Якутия) -7 Забайкальский край — 6 Удмуртская Республика — 5 Кемеровская область — 4 Амурская область — 4 Республика Тыва — 3 Магаданская область — 3 г. Севастополь — 3 Курганская область — 2 Чукотский АО — 2 Республика Крым — 2 Сахалинская область — 1

В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек:

Москва — 349

Ленинградская область — 24

Республика Северная Осетия-Алания — 22

Республика Ингушетия — 15

Воронежская область — 15

Ставропольский край — 15

Московская область — 14

Республика Башкортостан — 13

Республика Чувашия — 13

Брянская область — 12

Смоленская область — 11

Пермский край — 9

Курская область — 8

Алтайский край — 7

Кабардино-Балкарская Республика — 7

Томская область — 7

Псковская область — 4

Краснодарский край — 3

Ярославская область — 3

Тюменская область — 3

Ростовская область — 3

Республика Татарстан — 3

Астраханская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Мурманская область — 2

Пензенская область — 2

Сахалинская область — 2

Калужская область — 1

Кировская область — 1

Кемеровская — 1

Липецкая область — 1

Тамбовская область — 1

Саратовская область — 1

Свердловская область — 1

Забайкальский край — 1

Севастополь –1

За весь период выписано по выздоровлению по России — 7 346.

За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом:

Москва — 31

Ярославская область — 1

Республика Ингушетия — 4

Рязанская область — 3

Ростовская область — 1

Брянская область — 1

Нижегородская область -1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Ханты-Мансийский автономный округ — 1

Волгоградская область — 2

Ульяновская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Псковская область — 1

Удмуртская Республика — 1

За весь период по России умерли 794 человека.

Инфографика распространения коронавируса в России:

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru передавал, что почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки.

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