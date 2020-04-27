Статистика зараженных коронавирусом в России на 27 апреля
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки составило 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено контактных и без клинических проявлений — 2 693 (43,4%).
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Распределение по субъектам:
- Москва — 2871
- Московская область — 638
- Нижегородская область — 207
- Республика Дагестан — 167
- Санкт-Петербург — 161
- Рязанская область — 85
- Камчатский край — 85
- Республика Татарстан — 70
- Курская область — 69
- Тульская область — 69
- Ростовская область — 65
- Тамбовская область — 61
- Свердловская область — 59
- Челябинская область — 58
- Краснодарский край — 57
- Калужская область — 56
- Республика Северная Осетия -53
- Орловская область — 44
- Брянская область — 43
- Владимирская область — 43
- Ленинградская область — 43
- Республика Башкортостан — 43
- Республика Мордовия — 42
- Чувашская Республика — 42
- Новосибирская область — 42
- Республика Ингушетия — 38
- Смоленская область — 35
- Самарская область — 35
- Тверская область — 34
- Новгородская область — 33
- Ставропольский край — 33
- Хабаровский край — 33
- Республика Марий Эл — 31
- Волгоградская область — 30
- Кабардино-Балкарская Республика — 29
- Калининградская область — 28
- Мурманская область — 28
- Белгородская область — 27
- Ямало-Ненецкий АО — 27
- Алтайский край — 27
- Кировская область — 26
- Ярославская область -25
- Липецкая область — 24
- Ульяновская область — 24
- Приморский край — 24
- Ханты-Мансийский АО — 23
- Республика Бурятия — 23
- Пензенская область — 22
- Саратовская область — 22
- Астраханская область — 21
- Воронежская область — 20
- Чеченская Республика — 20
- Пермский край — 20
- Карачаево-Черкесская Республика — 19
- Красноярский край — 19
- Еврейская АО — 15
- Псковская область — 14
- Оренбургская область — 14
- Тюменская область — 13
- Республика Карелия — 12
- Республика Коми — 12
- Республика Калмыкия — 12
- Республика Алтай — 12
- Костромская область — 10
- Вологодская область -10
- Ненецкий автономный округ — 9
- Омская область — 9
- Томская область — 9
- Ивановская область — 8
- Архангельская область — 8
- Республика Адыгея — 8
- Республика Хакасия — 8
- Республика Саха (Якутия) -7
- Забайкальский край — 6
- Удмуртская Республика — 5
- Кемеровская область — 4
- Амурская область — 4
- Республика Тыва — 3
- Магаданская область — 3
- г. Севастополь — 3
- Курганская область — 2
- Чукотский АО — 2
- Республика Крым — 2
- Сахалинская область — 1
В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек:
Москва — 349
Ленинградская область — 24
Республика Северная Осетия-Алания — 22
Республика Ингушетия — 15
Воронежская область — 15
Ставропольский край — 15
Московская область — 14
Республика Башкортостан — 13
Республика Чувашия — 13
Брянская область — 12
Смоленская область — 11
Пермский край — 9
Курская область — 8
Алтайский край — 7
Кабардино-Балкарская Республика — 7
Томская область — 7
Псковская область — 4
Краснодарский край — 3
Ярославская область — 3
Тюменская область — 3
Ростовская область — 3
Республика Татарстан — 3
Астраханская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Мурманская область — 2
Пензенская область — 2
Сахалинская область — 2
Калужская область — 1
Кировская область — 1
Кемеровская — 1
Липецкая область — 1
Тамбовская область — 1
Саратовская область — 1
Свердловская область — 1
Забайкальский край — 1
Севастополь –1
За весь период выписано по выздоровлению по России — 7 346.
За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом:
Москва — 31
Ярославская область — 1
Республика Ингушетия — 4
Рязанская область — 3
Ростовская область — 1
Брянская область — 1
Нижегородская область -1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Ханты-Мансийский автономный округ — 1
Волгоградская область — 2
Ульяновская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Псковская область — 1
Удмуртская Республика — 1
За весь период по России умерли 794 человека.
Инфографика распространения коронавируса в России:
Ранее 5-tv.ru передавал, что почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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