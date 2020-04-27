Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Статистика зараженных коронавирусом в России на 27 апреля

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки составило 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено контактных и без клинических проявлений — 2 693 (43,4%).

Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Распределение по субъектам:

  1. Москва — 2871
  2. Московская область — 638
  3. Нижегородская область — 207
  4. Республика Дагестан — 167
  5. Санкт-Петербург — 161
  6. Рязанская область — 85
  7. Камчатский край — 85
  8. Республика Татарстан — 70
  9. Курская область — 69
  10. Тульская область — 69
  11. Ростовская область — 65
  12. Тамбовская область — 61
  13. Свердловская область — 59
  14. Челябинская область — 58
  15. Краснодарский край — 57
  16. Калужская область — 56
  17. Республика Северная Осетия -53
  18. Орловская область — 44
  19. Брянская область — 43
  20. Владимирская область — 43
  21. Ленинградская область — 43
  22. Республика Башкортостан — 43
  23. Республика Мордовия — 42
  24. Чувашская Республика — 42
  25. Новосибирская область — 42
  26. Республика Ингушетия — 38
  27. Смоленская область — 35
  28. Самарская область — 35
  29. Тверская область — 34
  30. Новгородская область — 33
  31. Ставропольский край — 33
  32. Хабаровский край — 33
  33. Республика Марий Эл — 31
  34. Волгоградская область — 30
  35. Кабардино-Балкарская Республика — 29
  36. Калининградская область — 28
  37. Мурманская область — 28
  38. Белгородская область — 27
  39. Ямало-Ненецкий АО — 27
  40. Алтайский край — 27
  41. Кировская область — 26
  42. Ярославская область -25
  43. Липецкая область — 24
  44. Ульяновская область — 24
  45. Приморский край — 24
  46. Ханты-Мансийский АО — 23
  47. Республика Бурятия — 23
  48. Пензенская область — 22
  49. Саратовская область — 22
  50. Астраханская область — 21
  51. Воронежская область — 20
  52. Чеченская Республика — 20
  53. Пермский край — 20
  54. Карачаево-Черкесская Республика — 19
  55. Красноярский край — 19
  56. Еврейская АО — 15
  57. Псковская область — 14
  58. Оренбургская область — 14
  59. Тюменская область — 13
  60. Республика Карелия — 12
  61. Республика Коми — 12
  62. Республика Калмыкия — 12
  63. Республика Алтай — 12
  64. Костромская область — 10
  65. Вологодская область -10
  66. Ненецкий автономный округ — 9
  67. Омская область — 9
  68. Томская область — 9
  69. Ивановская область — 8
  70. Архангельская область — 8
  71. Республика Адыгея — 8
  72. Республика Хакасия — 8
  73. Республика Саха (Якутия) -7
  74. Забайкальский край — 6
  75. Удмуртская Республика — 5
  76. Кемеровская область — 4
  77. Амурская область — 4
  78. Республика Тыва — 3
  79. Магаданская область — 3
  80. г. Севастополь — 3
  81. Курганская область — 2
  82. Чукотский АО — 2
  83. Республика Крым — 2
  84. Сахалинская область — 1

В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек:

Москва — 349

Ленинградская область — 24

Республика Северная Осетия-Алания — 22

Республика Ингушетия — 15

Воронежская область — 15

Ставропольский край — 15

Московская область — 14

Республика Башкортостан — 13

Республика Чувашия — 13

Брянская область — 12

Смоленская область — 11

Пермский край — 9

Курская область — 8

Алтайский край — 7

Кабардино-Балкарская Республика — 7

Томская область — 7

Псковская область — 4

Краснодарский край — 3

Ярославская область — 3

Тюменская область — 3

Ростовская область — 3

Республика Татарстан — 3

Астраханская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Мурманская область — 2

Пензенская область — 2

Сахалинская область — 2

Калужская область — 1

Кировская область — 1

Кемеровская — 1

Липецкая область — 1

Тамбовская область — 1

Саратовская область — 1

Свердловская область — 1

Забайкальский край — 1

Севастополь –1

За весь период выписано по выздоровлению по России — 7 346.

За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом:

Москва — 31

Ярославская область — 1

Республика Ингушетия — 4

Рязанская область — 3

Ростовская область — 1

Брянская область — 1

Нижегородская область -1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Ханты-Мансийский автономный округ — 1

Волгоградская область — 2

Ульяновская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Псковская область — 1

Удмуртская Республика — 1

За весь период по России умерли 794 человека.

Инфографика распространения коронавируса в России:

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru передавал, что почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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