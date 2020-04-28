«Газмановым не пахнет»: NILETTO прокомментировал сравнение с «Есаулом»

Данил Прытков, более известный публике как NILETTO, прокомментировал сравнение с Олегом Газмановым. Образ певца в клипе на трек «Любимка», по мнению некоторых фанатов, определенно напоминает молодого исполнителя «Эскадрона».

27-летний музыкант отмечает, что между ним и Олегом Газмановым внешнего сходства нет. К тому же NILETTO уже привык к бурной фантазии своих поклонников.

«Я похож, наверное, больше на папу и на маму, чем на Газманова. Скорее, соглашусь, что есть определенно сходство с Патриком Суэйзи. В нем я вижу себя анфас. Вообще, меня много с кем сравнивают. Но в клипе просто образ Рэмбо и Блэйда. Газмановым не пахнет», — цитирует исполнителя Starhit.ru.

Клип на песню «Любимка» набрал более ста миллионов просмотров в сети. Иван Ургант даже снял собственную пародию на этот ролик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что NILETTO изменял возлюбленной с поклонницами.