В День Победы экипажи авиации ЗВО пролетят над 12 городами

Экипажи авиации Западного военного округа (ЗВО) устроят массовый пролет над 12 городами в честь Дня Победы. В воздух 9 мая поднимутся более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны», — заявил командующий войсками ЗВО РФ генерал-полковник Александр Журавлев.

В распоряжении 5-tv.ru появилось кадры, на которых видно как экипажи авиации ЗВО готовятся к предстоящему событию. Известно, что пролеты будут совершены в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнего Новгороде, Смоленске, Вязьме, Острове, Калининграде.

Организаторы сообщают, что жители вышеперечисленных городов увидят в небе сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, а также военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Помимо них в небо поднимутся — вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Бессмертный полк» в День Победы впервые пройдет в формате онлайн-шествия.