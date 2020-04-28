Министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса — Путин
Президент подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.
Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski
Члены правительства и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.
«Чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. <…> Так же собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность», — сказал Путин.
По словам главы государства, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 власти должны быть готовы к любому развитию ситуации.
«Мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры <…> Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми», — подчеркнул президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной. Он отметил, что пик эпидемии коронавируса в России до сих пор не прошел.
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