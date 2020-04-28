Члены правительства и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.

«Чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. <…> Так же собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность», — сказал Путин.

По словам главы государства, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 власти должны быть готовы к любому развитию ситуации.

«Мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры <…> Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной. Он отметил, что пик эпидемии коронавируса в России до сих пор не прошел.