Музыкальный флешмоб: иностранцы на самоизоляции исполняют русские песни

В преддверии 9 мая песни военных лет, которые поднимали боевой дух советским солдатам, сейчас звучат не только в России.

Жители Австралии и США подхватили мотивы и спели их на чужом для них русском. Вокалисты признались, слова пришлось заучивать. Язык сложный.

Что получилось, услышала Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский хор спел на русском песню «Три танкиста» в самоизоляции.