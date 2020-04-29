Музыкальный флешмоб: иностранцы на самоизоляции исполняют русские песни

В Барселоне, например, поют Цоя. Испанка Нурия изучает русский язык. Композицию выбрала соответствующую нынешней непростой ситуации — «Когда твоя девушка больна».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В преддверии 9 мая песни военных лет, которые поднимали боевой дух советским солдатам, сейчас звучат не только в России.

Жители Австралии и США подхватили мотивы и спели их на чужом для них русском. Вокалисты признались, слова пришлось заучивать. Язык сложный.

Что получилось, услышала Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский хор спел на русском песню «Три танкиста» в самоизоляции.

Тема:
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