В небе над Калининградом прошла репетиция воздушного Парада ко Дню Победы
В репетиции приняли участие истребители, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортные вертолеты.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Калининграде прошла первая репетиция воздушного Парада, посвященного 75-летию Победы. Над городом в едином воздушном строю пролетели истребители, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортные вертолеты.
Всего 20 боевых машин. Прошли на предельно малой высоте, 150 метров, давая возможность жителям города полюбоваться строгой красотой военной техники.
До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще две репетиции — 30 апреля и 7 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артиллерийские салюты пройдут в шести городах ЗВО в День Победы.
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