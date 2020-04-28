Артиллерийские салюты пройдут в шести городах ЗВО в День Победы

Артиллерийские салюты пройдут в шести городах Западного военного округа (ЗВО) 9 мая в День Победы. Об этом сообщает командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске произведут по 30 залпов. Салют начнется в 22:00 по местному времени и продолжится десять минут.

Известно также, что в День Победы над 12 городами совершат пролет 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Они пролетят парадным строем в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

9 мая традиционная акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия. Видео будут транслировать на медиаэкранах крупных городов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы.