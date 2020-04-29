Еще 65 человек с диагнозом коронавирус умерли в Москве

Еще 65 пациентов с диагнозом коронавирус и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией COVID-19.

«В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 611. Всего коронавирусом с начала эпидемии заразились более 50 тысяч москвичей. Около пяти тысяч из них выздоровели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заведующий подстанцией скорой помощи Москвы умер в Коммунарке. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Лечение осложнялось сахарным диабетом у пациента.

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