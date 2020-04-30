Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции
В соответствующем исследовании приняли участие представители всех регионов страны.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen, uwe umstätter, West Coast Surfer; Кадры из кинофильмов: "Тайная жизнь домашних животных", "Мир Дикого Запада", "(НЕ)идеальный мужчина"
Самыми популярными фильмами у россиян на протяжении апреля в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса названы «Отель «Белград», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина», пишут «Известия».
Рейтинг сериалов возглавили «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и «Мир Дикого Запада».
Среди детского контента более востребованными в апреле стали анимационные картины «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4».
Издание отмечает, что самым популярным у россиян жанром во время самоизоляции стала комедия — 41%. Фильмы на историческую тематику выбрали 32% респондентов. За приключения проголосовали 26% жителей страны, детективы предпочли 24% россиян, а мелодраматический контент — 23%.
Исследование, в котором приняли участие 2960 человек, проводилось во всех регионах России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Рудинштейн хочет снять фильм об эпидемии коронавируса.
- 30 апр
- Россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа выделят дополнительные средства
- 30 апр
- Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»
- 30 апр
- «Заберите ее обратно в Россию»: японцы потребовали выгнать Медведеву из страны
- 30 апр
- Жителя Пензенской области задержали за призыв ликвидировать больных коронавирусом
- 30 апр
- Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
- 30 апр
- Пивоварам временно разрешат производить антисептики — Минфин РФ
- 30 апр
- Священнослужители Челябинской епархии заразились коронавирусом
- 30 апр
- Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
- 30 апр
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России
- 30 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 30 апреля
Читайте также
56%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?