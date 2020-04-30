Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции

Самыми популярными фильмами у россиян на протяжении апреля в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса названы «Отель «Белград», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина», пишут «Известия».

Рейтинг сериалов возглавили «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и «Мир Дикого Запада».

Среди детского контента более востребованными в апреле стали анимационные картины «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4».

Издание отмечает, что самым популярным у россиян жанром во время самоизоляции стала комедия — 41%. Фильмы на историческую тематику выбрали 32% респондентов. За приключения проголосовали 26% жителей страны, детективы предпочли 24% россиян, а мелодраматический контент — 23%.

Исследование, в котором приняли участие 2960 человек, проводилось во всех регионах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Рудинштейн хочет снять фильм об эпидемии коронавируса.