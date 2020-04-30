«Заберите ее обратно в Россию»: японцы потребовали выгнать Медведеву из страны
Местные жители пожаловались, что фигуристка грубо нарушает режим самоизоляции.
Фото: www.globallookpress.com / Bai Xueqi via www.imago-images.d
Действия Евгении Медведевой в Японии вызвали недоумение у местных жителей. Одна из них подала жалобу на фигуристку в российское консульство. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Автор письма отметила, что чемпионка мира «проскользнула» в Страну восходящего солнца несколько недель назад незадолго до запрета на въезд. По ее словам, Медведева знала, что шоу с ее участием Prism on Ice (Sailor Moon) отменят, но это ее не остановило.
Японка указала, что 27 апреля призер Олимпийских игр приехала в город Хатинохе, где ее заметили за шопингом в супермаркете. Кроме того, спортсменка приступила к тренировкам на арене, которая закрылась для остальных.
«Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране! Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию», — написала заявительница.
Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ссорится с мамой.
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