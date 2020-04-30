Галкин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения, разобрав его аптечку

Король поп-сцены рассказал коллеге и фанатам, что спасает его от недугов в гастрольный период.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; Instagram @maxgalkinru

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой 53-й день рождения. Одним из первых эпатажного певца поздравил его близкий друг, юморист Максим Галкин. Но сделал это весьма оригинально, выложив в Instagram шуточное видео из архива, где разбирает аптечку артиста.

На кадрах видно, как Филипп во время полета в самолете рассказывает Максиму, притворившемуся в шутку телеведущей Еленой Малышевой, что регулярно принимает массу лекарств! В частности, пьет таблетки, очищающие кишечник, капает в нос морскую воду и даже принимает капсулы, которые в России используются только для собак. Правда, зачем ему нужны последние, певец не уточнил.

«Вот это всегда должно быть у вас с собой! Как салфеточки!» — улыбаясь посоветовал фанатам Киркоров.

Instagram @maxgalkinru

В описании к видео Галкин горячо поздравил друга с праздником, а также заметил, что Филипп — человек не только заботливый и щедрый, но и дальновидный: подготовился к коронавирусу еще за три года до пандемии.

Ответ от короля поп-сцены не заставил себя долго ждать. Так, уже в считанные минуты после публикации ролика знаменитый певец сердечно поблагодарил друга за архивную съемку, поднявшую ему настроение, а также заметил: он всегда готов прийти на помощь окружающим, если потребуется.

«Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп!», — подытожил артист и поставил смайлики сердечки.

Ранее 5-tv.ru показал личный вагон Филиппа Киркорова для турне со спальней и душем.

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