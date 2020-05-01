Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь

Местные жители до сих пор пребывают в шоке от увиденного.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow; Вконтакте @dzen_chuvashia

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Жители Чувашии стали свидетелями уникального природного явления: недавно над республикой впервые пролился дождь черного цвета. Очевидцы зафиксировали природное явление на камеры и поспешили поделиться увиденным в сети.

Вероятно, многих напугала черная вода, журчащая по асфальту и бьющая в окна. Но, как утверждала в беседе с РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева, об апокалипсисе говорить еще рано.

«Неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными — явление известное. Любые осадки связаны не только с влагой, которая выпадает из облака, тут еще примешивается ветер, который может принести с собой грязь, пыль, песок», — успокоила особо впечатлительных людей эксперт.

А в заключение добавила, что Республика Чувашия расположена прямо на границе лесостепей и черноземных участков. Из-за того, что почва в этом районе интенсивно прогревается, сверху она часто бывает пересушена. Так, сильный ветер может подхватить этот слой и унести в любом направлении.

«Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем. В этом нет ничего сверхъестественного, это все объяснимо», — улыбаясь подытожила Ольга Макеева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Амурской области стали свидетелями удивительного природного явления, когда ветер катает из снега большие круглые шары.

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