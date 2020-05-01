Одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram опубликовала очередной снимок, на котором предстала перед подписчиками в сногсшибательном образе.

На фото 24-летняя сестра певицы Нюши позирует в черном полупрозрачном платье с оголенной спиной, сквозь которое угадываются ее спортивные бедра. Волосы девушки завиты в крупные локоны, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.

Судя по всему, спортсменка своей публикацией отметила Международный день джаза, который приходится на 30 апреля.

«Достаточно сесть на стул и включить эту музыку. Сразу чувствую себя намного лучше!» — написала Мария Шурочкина.

Instagram @mashuniashura

Пост знаменитости не оставил равнодушными многочисленных подписчиков. Юзеры отметили запредельную сексуальность девушки.

«Однозначно — Голливуд!»

«Какая красивая эротическая фотка, супер!»

«Шикарная кисуля, хороша малышка, сексуальная фея»;

«Ого! Такие красивые платье и фигура»;

«Эротичненько», — пишут восхищенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.