«Голливуд!» — Сестра Нюши в прозрачном наряде восхитила подписчиков
Синхронистка Мария Шурочкина предстала в новом сногсшибательном образе.
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Фото, видео: Instagram @mashuniashura
Одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram опубликовала очередной снимок, на котором предстала перед подписчиками в сногсшибательном образе.
На фото 24-летняя сестра певицы Нюши позирует в черном полупрозрачном платье с оголенной спиной, сквозь которое угадываются ее спортивные бедра. Волосы девушки завиты в крупные локоны, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.
Судя по всему, спортсменка своей публикацией отметила Международный день джаза, который приходится на 30 апреля.
«Достаточно сесть на стул и включить эту музыку. Сразу чувствую себя намного лучше!» — написала Мария Шурочкина.
Пост знаменитости не оставил равнодушными многочисленных подписчиков. Юзеры отметили запредельную сексуальность девушки.
«Однозначно — Голливуд!»
«Какая красивая эротическая фотка, супер!»
«Шикарная кисуля, хороша малышка, сексуальная фея»;
«Ого! Такие красивые платье и фигура»;
«Эротичненько», — пишут восхищенные пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.
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