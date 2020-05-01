Синхронистка Мария Шурочкина предстала в новом сногсшибательном образе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram опубликовала очередной снимок, на котором предстала перед подписчиками в сногсшибательном образе.

На фото 24-летняя сестра певицы Нюши позирует в черном полупрозрачном платье с оголенной спиной, сквозь которое угадываются ее спортивные бедра. Волосы девушки завиты в крупные локоны, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.

Судя по всему, спортсменка своей публикацией отметила Международный день джаза, который приходится на 30 апреля.

«Достаточно сесть на стул и включить эту музыку. Сразу чувствую себя намного лучше!» — написала Мария Шурочкина.

Instagram @mashuniashura

Пост знаменитости не оставил равнодушными многочисленных подписчиков. Юзеры отметили запредельную сексуальность девушки.

«Однозначно — Голливуд!»

«Какая красивая эротическая фотка, супер!»

«Шикарная кисуля, хороша малышка, сексуальная фея»;

«Ого! Такие красивые платье и фигура»;

«Эротичненько», — пишут восхищенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шурочкина показала, как надо бороться с коронавирусом.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

12:17
«Он — больной человек»: Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
11:59
Апокалипсис или норма? Над Чувашией пролился черный дождь
11:45
Вкусный шашлык в самоизоляции — реально! Лайфхак от знаменитого шеф-повара
11:36
«По-настоящему отчаянная домохозяйка»: Ева Лонгория завела фанатов снимком в неглиже
11:23
Более 13 тысяч россиян излечились от коронавируса
11:14
«Голливуд!» — Сестра Нюши в прозрачном наряде восхитила подписчиков

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами
Российские знаменитости, поменявшие молодых жен на еще более юных
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок