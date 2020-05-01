«Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети
Спортсмен выложил в сеть очередное видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @nikushkarus
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный в своем аккаунте в Instagram опубликовал новый ролик, снятый в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
На кадрах 23-летний спортсмен попробовал повторить трюк, который увидел на просторах всемирной паутины. Никита Нагорный выполнил эффектный элемент, напоминающий фляк, но на одном месте.
«Я не знаю, как он это сделал, но я решил повторить», — написал гимнаст.
Стоит отметить, что у неизвестного акробата, вслед за которым повторил трюк российский спортсмен, трюк вышел гораздо более зрелищным благодаря скорости исполнения.
Помимо прочего, спортсмен в своем посте призвал подписчиков присылать ему видео с различными трюками, которые он пообещал повторить. Пользователи, в свою очередь, пришли в восторг от физической формы Никиты Нагорного.
«Это же какая взрывная сила мышц должна быть и быстрота!»
«Огонь! Лучший из лучших!»
«Инерция делает свое дело!»
«Круто очень, Никита!»
«Какая у тебя хорошая вестибулярка!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская гимнастка едва не травмировалась в самоизоляции.
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