«Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный в своем аккаунте в Instagram опубликовал новый ролик, снятый в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

На кадрах 23-летний спортсмен попробовал повторить трюк, который увидел на просторах всемирной паутины. Никита Нагорный выполнил эффектный элемент, напоминающий фляк, но на одном месте.

«Я не знаю, как он это сделал, но я решил повторить», — написал гимнаст.

Instagram @nikushkarus

Стоит отметить, что у неизвестного акробата, вслед за которым повторил трюк российский спортсмен, трюк вышел гораздо более зрелищным благодаря скорости исполнения.

Помимо прочего, спортсмен в своем посте призвал подписчиков присылать ему видео с различными трюками, которые он пообещал повторить. Пользователи, в свою очередь, пришли в восторг от физической формы Никиты Нагорного.

«Это же какая взрывная сила мышц должна быть и быстрота!»

«Огонь! Лучший из лучших!»

«Инерция делает свое дело!»

«Круто очень, Никита!»

«Какая у тебя хорошая вестибулярка!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская гимнастка едва не травмировалась в самоизоляции.