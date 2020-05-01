Ветеран из Петербурга объявила сбор денег для заразившихся COVID-19 врачей

98-летняя Зинаида Корнева поддержала инициативу британского ветерана Тома Мура, и решила помочь российским медикам.

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Фото, видео: ВКонтакте @e.varyag71; www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусом заразились сами, а также для их семей.

Служившую во время войны зенитчицей-наводчицей женщину на такую инициативу сподвиг пример британского ветерана Второй мировой Том Мур, который уже собрал около 37 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева показала бабушке ролик подданного Великобритании в интернете, и та заинтересовалась, пишет ТАСС.

«Дело в том, что я и моя мама — врачи, потому бабушка очень болезненно переживает за все происходящее. Она, как и Том, передвигается на ходунках — в мае будет год, как она сломала шейку бедра, ей сделали сложную операцию, после этого была еще одна операция — на сердце. В общем, врачам она очень благодарна, поэтому было решено объявить сбор средств», — рассказала Фомичева.

Члены семьи Зинаиды Антоновны записали видеообращение своего ветерана, в котором та высказала свою поддержку Муру и трогательно пообещала связать ему теплые носки.

«Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом <…> Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни», — сказала Зинаида Корнева в видеообращении.

30 апреля британскому ветерану исполнилось 100 лет. Капитан Вооруженных сил Великобритании в отставке, служивший в годы войны в Индии и Бирме (нынешняя Мьянма) объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов — по числу прожитых лет, длиной по 25 метров, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Помощь врачам Зинаидой Корневой объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области для ветерана Великой Отечественной войны провели парад.

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Тема:
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