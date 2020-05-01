Ветеран из Петербурга объявила сбор денег для заразившихся COVID-19 врачей
98-летняя Зинаида Корнева поддержала инициативу британского ветерана Тома Мура, и решила помочь российским медикам.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Фото, видео: ВКонтакте @e.varyag71; www.globallookpress.com / MOD Russia
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусом заразились сами, а также для их семей.
Служившую во время войны зенитчицей-наводчицей женщину на такую инициативу сподвиг пример британского ветерана Второй мировой Том Мур, который уже собрал около 37 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
Внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева показала бабушке ролик подданного Великобритании в интернете, и та заинтересовалась, пишет ТАСС.
«Дело в том, что я и моя мама — врачи, потому бабушка очень болезненно переживает за все происходящее. Она, как и Том, передвигается на ходунках — в мае будет год, как она сломала шейку бедра, ей сделали сложную операцию, после этого была еще одна операция — на сердце. В общем, врачам она очень благодарна, поэтому было решено объявить сбор средств», — рассказала Фомичева.
Члены семьи Зинаиды Антоновны записали видеообращение своего ветерана, в котором та высказала свою поддержку Муру и трогательно пообещала связать ему теплые носки.
«Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом <…> Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни», — сказала Зинаида Корнева в видеообращении.
30 апреля британскому ветерану исполнилось 100 лет. Капитан Вооруженных сил Великобритании в отставке, служивший в годы войны в Индии и Бирме (нынешняя Мьянма) объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов — по числу прожитых лет, длиной по 25 метров, но не остановился и обошел сад 200 раз.
Помощь врачам Зинаидой Корневой объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области для ветерана Великой Отечественной войны провели парад.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 мая
- «Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети
- 1 мая
- Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в РФ по федеральным округам
- 1 мая
- С чего начнется ослабление режима самоизоляции в России
- 1 мая
- Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая
- 1 мая
- Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
- 1 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
- 30 апр
- Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию
- 30 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 30 апреля
- 30 апр
- «Зато красивая»: Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку»
- 30 апр
- Клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле
Читайте также
34%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?