Парад для ветерана Великой Отечественной войны провели в Ленинградской области
В городе Луга под Петербургом, во дворе дома, где живет фронтовик — полковник Михаил Поляков — оркестр Отдельной гвардейской мотострелковой бригады исполнил военные марши и показал плац-концерт.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov / TV Zvezda; 5-tv.ru
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» в этом году переместилась в интернет. В Дагестане участники передают друг другу символ Победы на расстоянии — онлайн. Выкладывают в сеть видеоролики, записанные дома. Также активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздают ленточки в магазинах, и в аптеках, а также передали врачам и полицейским.
В Ленинградской области сегодня устроили персональный парад для ветерана Великой Отечественной — полковника Михаила Полякова. В Луге во дворе дома, где живет фронтовик, оркестр Отдельной гвардейской мотострелковой бригады исполнил военные марши и показал плац-концерт. Михаил Поляков ушел на фронт в 18 лет. Боевое крещение получил в битве на Курской дуге, освобождал Варшаву, войну закончил у Рейхстага. Участвовал в параде союзных войск антигитлеровской коалиции в Берлине в сентябре 1945 года.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором 98-летняя «железная бабушка» спела песню ко Дню Победы.
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