В результате инцидента есть погибший. Еще один человек получил травму.

Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

В Росморречфлоте назвали причину ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке, сообщает ТАСС. Проверка показала, что сварщик во время выполнения работ прожег палубу над топливным танком. В результате на судне произошел хлопок паров мазута.

Отмечается, что рабочий погиб на месте происшествия. Во время эвакуации пострадал один человек — женщина получила травму ноги.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего изучают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Судно «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот» является одним из двух крупнейших плавзаводов в мире. Его длина составляет 179 метров, ширина — 28 метров, экипаж — 600 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв на плавбазе «Всеволод Сибирцев» повредил балластный танк.

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