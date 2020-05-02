Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке
В результате инцидента есть погибший. Еще один человек получил травму.
Фото: ТАСС / Смитюк Юрий
В Росморречфлоте назвали причину ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке, сообщает ТАСС. Проверка показала, что сварщик во время выполнения работ прожег палубу над топливным танком. В результате на судне произошел хлопок паров мазута.
Отмечается, что рабочий погиб на месте происшествия. Во время эвакуации пострадал один человек — женщина получила травму ноги.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего изучают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Судно «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот» является одним из двух крупнейших плавзаводов в мире. Его длина составляет 179 метров, ширина — 28 метров, экипаж — 600 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв на плавбазе «Всеволод Сибирцев» повредил балластный танк.
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