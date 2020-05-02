«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке

Генеральный директор «Доброфлота» Александр Ефремов в интервью 5-tv.ru прокомментировал ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке. По его словам, утром 2 мая на судне произошел взрыв газа в ходе выполнения ремонтных работ.

«В девять утра произошел взрыв газа при осуществлении ремонтных работ на плавбазе „Всеволод Сибирцев“. Все последствия устранены, пожара не было на судне. Кренование осуществлялось исключительно в целях обеспечения безопасности мореплавания судна. Сейчас проблем никаких нет», — сказал Александр Ефремов.

Руководитель компании-производителя рыбных консервов добавил, что в результате происшествия погиб сотрудник подрядной организации, выполнявшей работы на борту. Член экипажа плавбазы — женщина получила травму.

Александр Ефремов подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на судне стабильна. Продолжается необходимый ремонт. Следственные органы выясняют все обстоятельства гибели сварщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке.