«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке
По словам Александра Ефремова, в настоящее время все последствия произошедшего устранены.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Генеральный директор «Доброфлота» Александр Ефремов в интервью 5-tv.ru прокомментировал ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке. По его словам, утром 2 мая на судне произошел взрыв газа в ходе выполнения ремонтных работ.
«В девять утра произошел взрыв газа при осуществлении ремонтных работ на плавбазе „Всеволод Сибирцев“. Все последствия устранены, пожара не было на судне. Кренование осуществлялось исключительно в целях обеспечения безопасности мореплавания судна. Сейчас проблем никаких нет», — сказал Александр Ефремов.
Руководитель компании-производителя рыбных консервов добавил, что в результате происшествия погиб сотрудник подрядной организации, выполнявшей работы на борту. Член экипажа плавбазы — женщина получила травму.
Александр Ефремов подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на судне стабильна. Продолжается необходимый ремонт. Следственные органы выясняют все обстоятельства гибели сварщика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке.
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