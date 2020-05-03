В офтальмологической больнице Якутска 48 человек заразились коронавирусом
По предварительным данным, у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat, Jiri Hubatka, Nikolay Gyngazov, Komsomolskaya Pravda,
В якутской офтальмологической больнице выявили 48 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 подтвердился у медицинских работников, членов их семей и пациентов. В настоящий момент все они госпитализированы в инфекционный стационар.
Как пишет ТАСС, только у одного заболевшего диагностирована пневмония, у остальных коронавирус протекает в легкой форме.
Впервые о заражении коронавирусом в якутской офтальмологической больнице стало известно 26 апреля, когда СOVID-19 обнаружили у четырех сотрудников. После этого была проведена полная дезинфекция здания. Сейчас в больнице проводится служебное расследование, однако источник заражения выявить пока так не удалось
«Мы сейчас в такой стадии, когда не можем выявить первых контактных лиц. Это как раз говорит о том, что у большинства болезнь протекает бессимптомно», — прокомментировала инцидент министр здравоохранения региона Елена Борисова.
Тем не менее в регионе уже выявили 629 лиц, контактировавших с заболевшими. Они продолжают сдавать анализы. Некоторые из данного списка уже помещены в обсерватор. Остальным дано предписание по соблюдению режима самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией в РФ составляет 124 244 человека, выздоровели 15 056 человек. Жертвами вируса стали 1 225 человек.
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