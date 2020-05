Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 2 мая

Погибшие и пострадавшие на 2 мая

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 403 555 человек. Болезнь унесла жизни 239 634 человек. Выздоровели 1 085 418 пациента.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 114 431 человек, выздоровели 13 220 человека. Жертвами вируса стали 1 169 человек.

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. В период болезни министра его обязанности будет исполнять замглавы министерства Никита Стасишин.

Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская сообщила об утрате, которую понесла ее семья. Коронавирус унес жизнь ее дедушки, который, несмотря на почтенный возраст, рассказала она, был полон сил.

Жители Северной столицы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 мая так называемое автошоу под открытым небом. На парковке за стадионом «Газпром-Арена» собрались порядка ста машин.

Врачи больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о всплеске числа заразившихся коронавирусом в России за последние два дня на фоне стабильной ситуации с COVID-19 на предыдущей неделе.

Ситуация в мире

Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусу

Queen перепели композицию We are the champions и посвятили ее врачам.

Власти Китая за сутки выявили один ввозной случай заражения коронавирусом, новых смертей нет.

Более 270 россиян вылетели на рейсе «Аэрофлота» из Дели на родину.

Более 95 человек, находящихся на борту эсминца ВМС США Kidd, заражены новым коронавирусом, что составляет почти 30% от общего числа членов экипажа.

В США коронавирус диагностирован у почти пять тысяч работников мясокомбинатов, 20 умерли.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112