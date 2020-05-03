«Такие губы…»: Серябкина взбудоражила фантазию фанатов удачным ракурсом
Звезда поп-сцены собрала овации за одно лишь фото «во всем домашнем».
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
«Что-то тебя совсем не слышно и не видно» — подобного рода комментарии все чаще и чаще стали появляться в Instagram звезды российской эстрады Ольги Серябкиной. Несмотря на то, что временное затишье можно было бы вполне списать на режим самоизоляции, поклонники певицы были сильно обеспокоены ее состоянием. Вдруг, заболела?
К счастью, на днях Ольга прервала молчание и опубликовала в сети провокационное фото: сделала селфи из ракурса снизу, с растрепанными волосами, томным взглядом и сексуально приоткрытыми пухленькими губками.
«‘Спутники’ — это мост, который соединяет все мои самые трепетные чувства о музыке из прошлого с тем, что происходит со мной сейчас. Он сплетен из разных ощущений, которые каждый человек, как и я, хоть раз испытывал в переломные моменты своей жизни. И я уверена, саунд этой песни, ее смысл и энергетика смогут окутать поддержкой всех слушателей, которые переживают важные изменения прямо сейчас», — подписала пост звезда, решившая рассказать фолловерам об одной из первых песен собственного сочинения.
Поклонники Серябкиной насколько обрадовались ее появлению, что в комментариях под фото обсуждали не творчество звезды, а буквально завалили ее комплиментами. Кто-то отмечал, что самоизоляция ничуть не испортила певицу — она все также стройна и потрясающе выглядит, другие же признались, что впали в исступление от столь необычного ракурса.
«Такие губы…»
«Оленька, ты для меня очень дорога! Люблю тебя!
«Любимая, ты безупречна!»
«Какое счастье, видеть тебя снова! Пожалуйста, будь рядом всегда!» — обращались к Ольге фанаты.
Ранее 5-tv.ru показал, где и с кем Ольга Серябкина принимает солнечные ванны, несмотря на самоизоляцию.
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