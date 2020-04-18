«А у меня только балкон»: Серябкина принимает солнечные ванны на берегу озера
Бывшая участница группы SEREBRO уединилась на природе во время режима самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
Ольга Серябкина уединилась на время эпидемии коронавируса на природе. На своей странице в Instagram певица уже несколько дней выкладывает фото и видео, на которых принимает солнечные ванны на берегу красивейшего озера. Экс-участница группы SEREBRO пока еще вынуждена кутаться в пальто с меховым воротником, но лицо и ноги подставляет солнцу для загара.
«Вчера / сегодня», — коротко подписала снимки Серябкина.
Поклонники артистки в комментариях восхищаются как самой Ольгой, так и окружающими ее красотами. Особенно завидуют те, кто вынужден проводить эти дни в четырех стенах.
«Что вчера, что сегодня вы очень красивая и классная!»
«Олечка, как у тебя там красиво! И ты такая классная!»
«Здорово там у тебя. А у меня только балкон».
«Все солнце у Оли», — пишут фанаты Серябкиной.
Ранее, к 35-летию Ольги Серябкиной, которое она отметила на днях, 5-tv.ru опубликовал подборку самых смелых образов артистки за последний год.
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