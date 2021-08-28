Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии

Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает не только проблемы с легкими, но и так называемую коронафобию. Симптомы нового психического расстройства в беседе с 5-tv.ru назвала Анна Васильева — психотерапевт, ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.

«У коронафобии есть стандартные признаки любого проявления нозофобии (навязчивого страха заболеть — Прим. ред.). Этот человек проводит очень много времени в размышлениях о том, что он может заболеть этим инфекционным заболеванием. Он может проводить избыточное количество времени, читая новостную ленту и выискивая все новые и новые подробности, все новые и новые варианты того, как заболевание может проявляться, и находить у себя эти симптомы», — назвала Васильева первый симптом.

Она отметила, что коронафобию нельзя игнорировать. Например, в Великобритании множество людей без признаков COVID-19, но искренне уверенные, что заразились коронавирусом, обращаются в клиники и отвлекают врачей от настоящих больных. Это можно считать вторым симптомом коронафобии.

«Повторное исследование, прохождение теста на коронавирус — это тоже типичное поведение человека с коронафобией. Когда человек получает результат теста, он ненадолго успокаивается, а потом начинает тревожиться снова. <…> Другой вариант коронафобии, это, наоборот, отказываться от прохождения тестов, даже когда это необходимо, чтобы во что бы то ни стало не увидеть положительный результат», — отметила психотерапевт.

Заметившим у себя причисленные симптомы врач посоветовала заняться «цифровой гигиеной» — ограничить поток информации о коронавирусе. Также нужно реже обсуждать инфекцию с друзьями, сосредоточившись на других темах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведка США установила, создавался ли коронавирус как биологическое оружие.