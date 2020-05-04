Каролине Черных всего 11 лет, однако она уже показывает впечатляющие спортивные результаты.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @karolina.chernykh

Тема:
Эпидемия коронавируса

Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных не теряет времени даром в период самоизоляции. Только за апрель 11-летняя девочка поставила 18 мировых рекордов и два национальных. Юная спортсменка отжалась «с упором сзади с дополнительным весом 45 килограммов», за одну минуту 50 раз подняла 20-килограммовую штангу, толкала автомобиль, поднимала покрышки, тягала гирю стоя на гвоздях.

Самым последним стал российский рекорд по стоянию на голове. Причем, как пишет KP.RU, Каролина превзошла саму себя. Сначала девочка простояла шесть минут две секунды, а затем улучшила результат до 22 минут двух секунд. Главный тренер талантливой рекордсменки — папа Юрий, мастер спорта по армлифтингу.

Instagram @karolina.chernykh

«Я и предположить не могла, что самоизоляция станет для меня самым продуктивным периодом моей жизни и принесет столько позитивных эмоций. Ведь рекорды — это не только труд и испытания, это еще и радость свершений и открытий», — поделилась Черных.

Она призналась, что к Дню Победы планирует поставить еще один рекорд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 мая
В США объяснили, почему Китай мог скрывать данные о коронавирусе
4 мая
Ученые заявили о сохранении социальной дистанции до 2022 года
4 мая
В Минтруде рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни с 6 по 8 мая
4 мая
Какие страны первыми откроются для туристов после спада пандемии
4 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
4 мая
Что формирует у человека стойкий иммунитет к COVID-19
4 мая
Кэти Перри порвала Instagram новым видео в костюме туалетной бумаги
4 мая
Почему люди становятся уязвимее для инфекций — ответы врачей
4 мая
Дизайнер одежды: «Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба»
4 мая
В Москве истекает срок продления пропусков для поездок по работе

Читайте также

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

10:08
В США объяснили, почему Китай мог скрывать данные о коронавирусе
9:54
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери
9:41
Ученые обнаружили в космосе загадочную мертвую звезду
9:29
«Счастье есть»: супруга Малинина поделилась теплым фото в объятиях двойняшек
9:20
Ученые заявили о сохранении социальной дистанции до 2022 года
9:11
Рудковская хочет подать в суд на СМИ за слухи о нарушениях в психике ее сына

Сейчас читают

Лолита в маске и водолазном костюме пожелала отличного «первомая»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок