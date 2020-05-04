Школьница из Екатеринбурга в самоизоляции поставила 18 мировых рекордов и 2 национальных
Каролине Черных всего 11 лет, однако она уже показывает впечатляющие спортивные результаты.
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Фото, видео: Instagram @karolina.chernykh
Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных не теряет времени даром в период самоизоляции. Только за апрель 11-летняя девочка поставила 18 мировых рекордов и два национальных. Юная спортсменка отжалась «с упором сзади с дополнительным весом 45 килограммов», за одну минуту 50 раз подняла 20-килограммовую штангу, толкала автомобиль, поднимала покрышки, тягала гирю стоя на гвоздях.
Самым последним стал российский рекорд по стоянию на голове. Причем, как пишет KP.RU, Каролина превзошла саму себя. Сначала девочка простояла шесть минут две секунды, а затем улучшила результат до 22 минут двух секунд. Главный тренер талантливой рекордсменки — папа Юрий, мастер спорта по армлифтингу.
«Я и предположить не могла, что самоизоляция станет для меня самым продуктивным периодом моей жизни и принесет столько позитивных эмоций. Ведь рекорды — это не только труд и испытания, это еще и радость свершений и открытий», — поделилась Черных.
Она призналась, что к Дню Победы планирует поставить еще один рекорд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции.
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