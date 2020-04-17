Видео: Лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции

Представители полиции присоединились к акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; МВД РФ

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Эпидемия коронавируса

Чемпионы и призеры престижных спортивных соревнований от МВД на личном примере показали, как придерживаться здорового образа жизни в условиях самоизоляции.

Сотрудники и представители полиции поддержали инициативу коллег из Минспорта о проведении акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Вместе они записали видеоролик, в котором продемонстрировали в домашней обстановке несложные упражнения для поддержания физической формы и призвали зрителей к занятиям спортом.

В акции приняли участие: пловец Евгений Рылов, лыжник Никита Крюков, пловчиха Анастасия Фесикова, лыжница Анна Нечаевская, мастер единоборств Амир Шамхалов и член национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин.

«Мы надеемся, что пользователи интернета последуют примеру наших прославленных чемпионов, отложат в сторону гаджеты и будут хотя бы 30 минут в день уделять спортивным тренировкам. Это позволит всегда быть в хорошей форме и прекрасном настроении», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что дагестанские спортсмены ставят рекорды в самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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