Видео: Лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции
Представители полиции присоединились к акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; МВД РФ
Чемпионы и призеры престижных спортивных соревнований от МВД на личном примере показали, как придерживаться здорового образа жизни в условиях самоизоляции.
Сотрудники и представители полиции поддержали инициативу коллег из Минспорта о проведении акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Вместе они записали видеоролик, в котором продемонстрировали в домашней обстановке несложные упражнения для поддержания физической формы и призвали зрителей к занятиям спортом.
В акции приняли участие: пловец Евгений Рылов, лыжник Никита Крюков, пловчиха Анастасия Фесикова, лыжница Анна Нечаевская, мастер единоборств Амир Шамхалов и член национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин.
«Мы надеемся, что пользователи интернета последуют примеру наших прославленных чемпионов, отложат в сторону гаджеты и будут хотя бы 30 минут в день уделять спортивным тренировкам. Это позволит всегда быть в хорошей форме и прекрасном настроении», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее 5-tv.ru писал, что дагестанские спортсмены ставят рекорды в самоизоляции.
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