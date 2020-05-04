В ответе кабинета министров ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге подчеркивается, что власти страны рассчитывают на завершение строительства газопровода.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Тема:
Северный поток — 2

Правительство Германии рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и намерено продолжать поддерживать компании, которые участвуют в проекте. Об этом говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, сообщает ТАСС.

«Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект „Северный поток — 2"», — подчеркивается в документе, опубликованном на официальном сайте германского кабмина.

При этом власти Германии не считают, что замедление строительства газопровода угрожает энергобезопасности страны — ее инфраструктура «достаточно диверсифицирована», чтобы обеспечить энергоснабжение во время приостановки прокладки трубопровода. Берлин также не намерен выставлять счет США за замедление реализации проекта, хотя принципиально отвергает санкции Вашингтона против «Северного потока — 2».

«Таких планов в правительстве нет», — говорится в ответе парламентариям.

Кабинет министров ФРГ также не считает, что политика Германии в отношении реализации «Северного потока — 2» представляет угрозу для НАТО.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, власти США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

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