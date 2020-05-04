Правительство Германии намерено продолжить поддержку «Северного потока — 2»
В ответе кабинета министров ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге подчеркивается, что власти страны рассчитывают на завершение строительства газопровода.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance
Правительство Германии рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и намерено продолжать поддерживать компании, которые участвуют в проекте. Об этом говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, сообщает ТАСС.
«Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект „Северный поток — 2"», — подчеркивается в документе, опубликованном на официальном сайте германского кабмина.
При этом власти Германии не считают, что замедление строительства газопровода угрожает энергобезопасности страны — ее инфраструктура «достаточно диверсифицирована», чтобы обеспечить энергоснабжение во время приостановки прокладки трубопровода. Берлин также не намерен выставлять счет США за замедление реализации проекта, хотя принципиально отвергает санкции Вашингтона против «Северного потока — 2».
«Таких планов в правительстве нет», — говорится в ответе парламентариям.
Кабинет министров ФРГ также не считает, что политика Германии в отношении реализации «Северного потока — 2» представляет угрозу для НАТО.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, власти США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
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