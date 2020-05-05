Инцидент произошел во время прогулки москвички с трехлетним ребенком.

Беременную женщину госпитализировали после удара молнии в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA

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Погода

Беременную женщину госпитализировали в Москве после удара молнии. По предварительным данным, пострадавшая находилась на 15-й неделе срока.

Как стало известно 5-tv.ru, жительница столицы пошла на прогулку с трехлетним ребенком. Началась гроза. В результате в дерево ударила молния, оно обломилось и рухнуло. Удар пришелся по голове проходившей мимо беременной женщины. Она потеряла сознание, и испуганный малыш тут же начал плакать. К пострадавшей подбежали прохожие и помогли дойти до дома, там ей вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у беременной сразу несколько травм. По предварительным данным, она частично лишилась памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец скончался в результате домашних родов в московском районе Северное Тушино

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