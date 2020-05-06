Коронавирус может вызвать шизофрению у детей, рожденных от переболевших им матерей
Ученые считают, что пандемия COVID-19 может иметь те же отдаленные последствия, что испанка, SARS и MERS.
Фото: www.globallookpress.com /Voller Ernst / John Drysdale
Коронавирусная инфекция COVID-19 способна вызывать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных от переболевших матерей. Такое предположение сделали ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Американские психиатры напомнили, что эпидемии испанки, SARS и MERS в некоторых случаях приводили к проблемам с центральной нервной системой (ЦНС) у людей. Причем психические расстройства проявлялись не сразу, а спустя какое-то время.
Ученые предположили, что такие же отдаленные последствия могут быть у коронавируса. Они призвали отслеживать состояние тех, кто переболел COVID-19 «внутриутробно, в детском и зрелом возрасте и на поздних этапах жизни», чтобы заблаговременно пресечь вредное воздействие инфекции на поведение и мозг.
Мнение российских ученых
Российские ученые согласились с теоретическим влиянием коронавируса на ЦНС и психику. Известно, что заражение гриппом во время беременности может привести к нарушениям психики у потомства, напомнил и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Васин.
«Один из возможных механизмов связан с кратковременным увеличением концентрации кинуреновой кислоты под воздействием вирусов гриппа. Это может нарушить нормальное развитие мозга и привести к когнитивным нарушениям в более позднем возрасте», — цитируют его «Известия».
Исследователь отметил, что данных о подобных последствиях COVID-19 пока слишком мало. Вопрос нуждается в изучении.
«Такое (психические осложнения у детей, переболевших коронавирусом матерей — Прим. ред.) может быть, особенно если заболевание случилось в первом триместре беременности», — считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
При этом он призвал «сохранять спокойствие, здравый смысл» и продолжать соблюдать противоэпидемические меры. Ученый тоже считает, что требуются дополнительные исследования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предложили ввести другое название для коронавируса. Новый термин связан с уточнением повреждений в организме, к которым приводит COVID-19.
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