Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
Выяснилось, что жертвами коронавируса часто становятся курящие представители сильного пола.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Испанский нейробиолог выявил возможную связь курения с повышением уровня смертности от COVID-19.
По словам ученого исследовательской группы Открытого университета Каталонии Диего Редолара, несмотря на то, что уровень заражения среди мужчин и женщин сопоставим, сильный пол чаще подвержен серьезным осложнениям, приводящим к летальному исходу.
Эксперт утверждает, что результат его исследований демонстрирует повышенный уровень смертности среди мужчин, при этом возраст пациентов не имеет значения.
Редолар предполагает, что высокий процент серьезных осложнений может быть связан с табакокурением, поскольку процент курящих мужчин заметно выше. При этом ученые уже установили, что употребление табака и некоторые заболевания легких могут способствовать выработке ферментов ACE-2, которые увеличивают шанс попадания вируса в легкие, и повышают вероятность заражения.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, почему коронавирус распространяется среди молодых.
По словам врач-вирусолога Евгении Сельковой, возможные причины — недостаточное количество проводимых тестов и неправильный образ жизни.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 6 мая
- У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
- 6 мая
- В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
- 6 мая
- В Минздраве рассказали, сколько россиян болеют коронавирусом и сколько есть коек
- 6 мая
- В Tinder появится функция видеочатов
- 6 мая
- ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса
- 6 мая
- Путин обсудит рекомендации по снятию режима самоизоляции 6 мая
- 6 мая
- Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
- 6 мая
- Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
- 6 мая
- День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
- 6 мая
- Цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое
Читайте также
27%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?