Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19

Испанский нейробиолог выявил возможную связь курения с повышением уровня смертности от COVID-19.

По словам ученого исследовательской группы Открытого университета Каталонии Диего Редолара, несмотря на то, что уровень заражения среди мужчин и женщин сопоставим, сильный пол чаще подвержен серьезным осложнениям, приводящим к летальному исходу.

Эксперт утверждает, что результат его исследований демонстрирует повышенный уровень смертности среди мужчин, при этом возраст пациентов не имеет значения.

Редолар предполагает, что высокий процент серьезных осложнений может быть связан с табакокурением, поскольку процент курящих мужчин заметно выше. При этом ученые уже установили, что употребление табака и некоторые заболевания легких могут способствовать выработке ферментов ACE-2, которые увеличивают шанс попадания вируса в легкие, и повышают вероятность заражения.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, почему коронавирус распространяется среди молодых.

По словам врач-вирусолога Евгении Сельковой, возможные причины — недостаточное количество проводимых тестов и неправильный образ жизни.

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