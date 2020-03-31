Почему коронавирус распространяется среди молодых — мнение эксперта
По словам врач-вирусолога Евгении Сельковой, возможные причины — недостаточное количество проводимых тестов и неправильный образ жизни.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Komsomolskaya Pravda, Niaid-Rml
В столице зарегистрированы 212 случаев заражения COVID-19 у горожан в возрасте от 18 до 40 лет. Смертельно опасной инфекции также подверглись 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Ситуацию прокомментировала врач-вирусолог Евгения Селькова. Специалист объяснила, почему коронавирус мог начать распространяться среди молодых людей. По ее словам, одной из причин может быть недостаточное количество проводимых тестов.
«Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком», — сказала эксперт.
По мнению Сельковой, COVID-19 мог просто мутировать. При этом она отметила — выбирая других жертв, заболевание становится менее опасным.
Другой возможной причиной распространения инфекции среди молодых людей доктор называет нездоровый образ их жизни: злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и пониженный в связи с этими факторами иммунитет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 31 мар
- Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии
- 31 мар
- В Башкортостане, Приморье и Забайкалье введен режим полной самоизоляции
- 31 мар
- «Старая никому не нужная дева»: Екатерина Варнава о перспективе замужества
- 31 мар
- Постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных
- 31 мар
- Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась
- 31 мар
- Ученые установили радиус опасного воздействия чихания
- 31 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 31 марта
- 31 мар
- Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит в самоизоляции
- 31 мар
- Первый день карантина: как живет Мурино в Ленобласти после введения режима самоизоляции
- 31 мар
- Подписчики заподозрили экс-звезду «Дома-2» в нарушении карантина после прилета из Италии
Читайте также
59%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?