В столице зарегистрированы 212 случаев заражения COVID-19 у горожан в возрасте от 18 до 40 лет. Смертельно опасной инфекции также подверглись 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ситуацию прокомментировала врач-вирусолог Евгения Селькова. Специалист объяснила, почему коронавирус мог начать распространяться среди молодых людей. По ее словам, одной из причин может быть недостаточное количество проводимых тестов.

«Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком», — сказала эксперт.

По мнению Сельковой, COVID-19 мог просто мутировать. При этом она отметила — выбирая других жертв, заболевание становится менее опасным.

Другой возможной причиной распространения инфекции среди молодых людей доктор называет нездоровый образ их жизни: злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и пониженный в связи с этими факторами иммунитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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