ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса
В правительстве не исключают, что начало учебного года в вузах отложат.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут перенести на середину июля или начало августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в российском правительстве. Собеседник агентства добавил, что в связи с таким решением начало учебного года в вузах в может отложиться на 1 октября.
5 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты по итогам майских праздников.
Министр отметил, что во главе угла ставится здоровье школьников. В министерстве намерены отслеживать эпидемиологическую ситуацию на фоне распространения коронавируса. Госэкзамен проведут, когда будут уверены в безопасности абитуриентов и соответствии требованиям Роспотребнадзора.
Ранее 5-tv.ru писал, что школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая. Однако образовательный процесс на этом не завершится.
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