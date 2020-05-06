В правительстве не исключают, что начало учебного года в вузах отложат.

ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут перенести на середину июля или начало августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в российском правительстве. Собеседник агентства добавил, что в связи с таким решением начало учебного года в вузах в может отложиться на 1 октября.

5 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты по итогам майских праздников.

Министр отметил, что во главе угла ставится здоровье школьников. В министерстве намерены отслеживать эпидемиологическую ситуацию на фоне распространения коронавируса. Госэкзамен проведут, когда будут уверены в безопасности абитуриентов и соответствии требованиям Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьники Москвы получат итоговые оценки 15 мая. Однако образовательный процесс на этом не завершится.

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