Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?
Волонтеры, стартовавшей в России акции «Георгиевская ленточка», начали вручать символ Победы на заводах, в магазинах и даже на постах ДПС. Присоединиться к всенародной акции можно и в режиме онлайн.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Анатолий Жданов, 5-tv.ru
В России стартовала акция памяти — волонтеры раздают георгиевские ленточки. В Челябинске — на крупных предприятиях, во Владивостоке — в общественном транспорте, в Махачкале ленточки вручают сотрудники ДПС, а в Петербурге добровольцы вместе с символом Победы дарят ветеранам подарки.
Как можно поздравить наших защитников, не выходя из дома, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с 30-метровой георгиевской лентой пролетел в небе над Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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