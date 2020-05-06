Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?

В России стартовала акция памяти — волонтеры раздают георгиевские ленточки. В Челябинске — на крупных предприятиях, во Владивостоке — в общественном транспорте, в Махачкале ленточки вручают сотрудники ДПС, а в Петербурге добровольцы вместе с символом Победы дарят ветеранам подарки.

Как можно поздравить наших защитников, не выходя из дома, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с 30-метровой георгиевской лентой пролетел в небе над Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.