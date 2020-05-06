Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
Звезда давно подозревала у себя коронавирус, но продолжала посещать телестудии.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, Instagram @danaborisova_official
Приступ кашля одолел Дану Борисову на съемках телешоу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. В разгар пандемии коронавируса знаменитость не перешла в режим самоизоляции и продолжала посещать телестудии в качестве приглашенного гостя. Это позволяло ей оставаться в медийном поле и поддерживать доход.
С недавнего времени к визитам теледивы стали относиться более настороженно. Накануне за десять минут до конца очередной съемки Борисова начала сильно кашлять. Это подняло панику. Окружающие попросили звезду покинуть помещение и надеть маску.
Дана не скрывает, что до этого подозревала у себя коронавирус. Около трех недель назад у нее начались приступы кашля другие симптомы, говорящие о наличии COVID-19. В результате тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Врачи предположили, что у теледивы обострилась хроническая болезнь. После этого она продолжила съемки в телепроектах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова собралась привезти «вкусненького» заболевшей пневмонией Татьяне Васильевой.
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