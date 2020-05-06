Скандал вокруг российского актера и телеведущего Марата Башарова не утихает уже несколько дней. Недавно он признался в одном из телешоу, что бил своих бывших жен, чем вызвал шквал критики в свой адрес. На телевидение артист пошел после громкой ссоры с третьей женой Елизаветой Шевырковой. 5-tv.ru связался с друзьями актера, чтобы выяснить подробности его семейной жизни.

«Оставьте в покое Марата, он очень классный человек, очень хороший. Он навряд ли бы даже поднял руку. Я в это не верю. Она могла сама напиться и убиться вусмерть. Но Марат… Вряд ли бы поднял вообще руку. Нет, он мог бы поднять руку, но при этом уйти сразу», — рассказала о Башарове его подруга, фигуристка Ирина Лобачева.

Елизавету спортсменка также критиковала в комментарии другим изданиям. Так, сайт KP.RU писал со ссылкой на слова Лобачевой, что бывшая жена Башарова хотела от него только денег.

«Она просто живет у него на иждивении. Идти работать не собирается. А он очень любит ребенка. Эта женщина постоянно у него требует денег. Лиза просто устроила себе шикарную жизнь за его счет», — утверждала фигуристка.

Впрочем, не все согласны с позицией Ирины Лобачевой.

Как конфликт Башарова с бывшей женой прокомментировал его друг?

Друг известного актера Михаил Цивин придерживается противоположной точки зрения. Он сказал, что ничего не знает о требованиях Шевырковой к Башарову насчет денег. В том, что последний переводит деньги матери своего ребенка, Михаил ничего странного не видит.

«Так и должно быть, она получает алименты. Находится с ребенком. Это не иждивение, это обычная ситуация, по закону. Ничего тут такого я не вижу», — подчеркнул Цивин.

По его словам, сейчас Марат хочет снова наладить отношения с Елизаветой. Друг артиста считает, что тому удалось преодолеть проблемы с алкоголем и агрессивным поведением.

«Он же сказал, что он хочет это сделать. Даже прощения попросил. На телевидение все сказал. Исчерпывающая информация <…> Сказал действительно искренне: он хочет быть с ребенком, хочет иметь семью. Это нормально. Я думаю, что, если какие-то и были проблемы, на сегодняшний день он их полностью осознал и хочет, как говорится в таких случаях, начать новую жизнь с чистого листа», — подытожил друг Башарова.

Как сообщал 5-tv.ru, 23 апреля Марат Башаров выложил на своей странице в Instagram видео ссоры с Елизаветой Шевырковой. Девушка оставила сына Марселя с отцом, а когда вернулась забрать мальчика, произошел скандал. Она обвинила ведущего в том, что тот «напился» при ребенке. Артист в ответ спрашивал экс-супругу: «Ты ударила папу?»

Выложив видео ссоры, Башаров затем опубликовал серию оскорбительных постов о бывшей жене в Instagram. Когда его попросили их прокомментировать, актер сказал, что не имеет профиля в соцсети, и не знает, кто его ведет. На странице больше года появлялись собственноручно снятые им видео.

Перед всем этим Елизавета Шевыркова и Екатерина Архарова, состоявшая замужем за Башаровым до нее, обвиняли актера в алкозависимости и нападениях. Придя на телевидение на фоне нового витка скандала, Марат попросил прощения у Елизаветы, а Екатерину обвинил в алкоголизме.