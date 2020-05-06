Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Семьи погибших в борьбе с COVID-19 российских медиков получат страховые выплаты

Фото: SOPA Images via ZUMA Wire

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Как говорится в тексте документа, страховка предполагает выплату 2,7 миллиона рублей семье медика в случае его смерти.

Кроме того, компенсацию от государства получат пострадавшие при исполнении профессиональных обязанностей по нераспространению COVID-19 медики.

Согласно документу, инвалид I группы получит 2 064 339 рублей; инвалид II группы — 1 376 226; инвалид III группы — 688 113.

Единовременная страховая выплата будет производиться Фондом социального страхования РФ. Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания, то есть, с 6 мая 2020 года.

Как сообщал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах.

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