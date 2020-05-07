Гадалка предсказала самоизоляцию Жанне Бадоевой за месяц до ее начала

Сбывшееся предсказание о пандемии и самоизоляции перевернуло представление Жанны Бадоевой о гаданиях. Теледива утверждает, что не верит в приметы, суеверия и эзотерику. Однако в начале года с ней произошла удивительная история.

Ведущая программы «Орел и решка» находилась в Аргентине и снимала с коллегами сюжет о женщине-психологе. Бадоева заметила у нее в кабинете карты Таро. Дама предложила ей вытянуть карту, и Жанна согласилась. Гадалка взглянула на результат и сказала, что через месяц в жизни Бадоевой наступит глобальное затишье, все встанет на «стоп».

Жанна поразилась такому радикальному прогнозу и не поверила словам собеседницы.

«Это было в начале февраля, я тогда курсировала между странами, и предсказание показалось бредом. Но в марте во всем мире объявили карантин», — цитирует ведущую портал 7days.ru.

Знаменитость живет в Италии, которая до сих пор входит в список государств, наиболее пострадавших от коронавируса. Она, как и все, соблюдает меры предосторожности: часто моет руки, ходит в маске, не общается ни с кем, кроме близких, гуляет с собаками возле дома и по мере необходимости ходит за продуктами.

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные на 7 мая о коронавирусе в России и мире.

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