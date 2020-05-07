Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 7 мая

Погибшие и пострадавшие на 6 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 824 951 человек. Болезнь унесла жизни 265 108 человек. Выздоровели 1 305 832 пациента. Всего были проверены более семи миллионов человек.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в столице — 5858, в Подмосковье — 829, в Петербурге — 312. При этом в оперштабе сообщили, что число регионов, где уже более тысячи инфицированных коронавирусом, достигло 20.

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 86 человек. Полностью выздоровели за сутки 1 462 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек. Проведено более 4,6 миллиона тестов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что пандемию коронавируса удалось взять под контроль. Бывший главный санитарный врач России уверен, что стране пора возвращаться в привычное русло.

Северная столица в среду поставила антирекорд по индексу самоизоляции. Один и девять десятых балла. То есть, больше половины жителей Петербурга вышли на улицы. Некоторые целыми семьями устремились на пляжи и в парки. Многим пришлось объясняться с полицейскими.

В Курганской области зафиксировали почти сотню нарушений сухого закона. Этот регион — единственный, где на майских праздниках запретили розничную продажу алкоголя.

Поводом для вызова скорой помощи является одышка, повышенная температура, кашель, а также обезвоживание. Такие симптомы сигнализируют о заболевании организма, заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников.

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Ситуация в мире

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

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В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом #море. Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

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