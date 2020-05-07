Трансляция завершена

В Петербурге проходит репетиция торжественного авиапарада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие проходит в особом режиме в связи с эпидемией коронавируса. Пешая часть парада отменена и полностью продет только в воздухе и будет транслироваться по федеральным каналам и в сети интернет.

Согласно данным Минобороны, в Северной столице для парада авиатехники выбраны два основных места действия — Дворцовый мост и Пискаревское кладбище.

Над Дворцовой площадью города на Неве в День Победы пролетят 30 единиц техники. В едином строю в небе окажутся многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также Ту-134.

Также в воздушном параде в Петербурге задействуют вертолеты: разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т.