Согласно данным Минобороны, для парада авиатехники выбраны два основных места действия — Дворцовый мост и Пискаревское кладбище.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Трансляция завершена

В Петербурге проходит репетиция торжественного авиапарада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие проходит в особом режиме в связи с эпидемией коронавируса. Пешая часть парада отменена и полностью продет только в воздухе и будет транслироваться по федеральным каналам и в сети интернет.

Согласно данным Минобороны, в Северной столице для парада авиатехники выбраны два основных места действия — Дворцовый мост и Пискаревское кладбище.

Над Дворцовой площадью города на Неве в День Победы пролетят 30 единиц техники. В едином строю в небе окажутся многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также Ту-134.

Также в воздушном параде в Петербурге задействуют вертолеты: разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.97
1.24 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
«Номер один в России» — радиостанция «Европа Плюс» отмечает 30-летний юбилей
11:06
«Начать с принятия себя»: Марина Федункив рассказала, как научиться шутить
10:52
В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19
10:38
Всем спасибо, все свободны: солист MBAND назвал истинную причину распада группы
10:25
В Москве задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции»
10:11
Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье

Сейчас читают

В чем подозревают задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова?
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок