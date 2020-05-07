«Начать с принятия себя»: Марина Федункив рассказала, как научиться шутить

Хорошее чувство юмора маскирует недостатки характера или внешности, уверена Марина Федункив. Об этом важном человеческом качестве звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman рассказала в интервью журналу Graziamagazine.ru.

По мнению актрисы, многие женщины напрасно бояться быть смешными. Чувства юмора притягивает людей и подчеркивает изюминку его обладательницы, считает она.

«Заданные обществом стандарты красоты, женственности и успешности и попытки многих женщин за ними угнаться лишили их какой-то неповторимости, которую важно сохранить», — говорит Марина.

Знаменитость не согласна со стереотипом о том, что постоянные шутки не к лицу женщине. Актриса считает: если женственность есть, ее не затмят никакие чудачества. Важно лишь оставаться собой, не притворяясь и не переигрывая.

Федункив полагает, что научиться шутить возможно. Она вспоминает собственный опыт и отмечает, что помогло ей заработать славу комедийной актрисы.

«Начать стоит с принятия себя. Нужно относиться к себе с пониманием и адекватно себя оценивать. А дальше уже работать над собой по ситуации. Ведь я не специально училась „сочинять“ шутки, пыталась быть смешной. Я просто поняла, в чем моя индивидуальность», — делится Марина.

По словам Федункив, остроумие регулярно спасает ее в неловких ситуациях. Актриса делит такие эпизоды на два типа: ситуации, которые она создала сама, и ситуации, происходящие вокруг независимо от нее. Но благодаря чувству юмора она неизменно выходит победителем.

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