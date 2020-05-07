В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,8 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
Москва — 6703
Московская область — 842
Нижегородская область — 312
Санкт-Петербург — 306
Республика Дагестан — 105
Республика Татарстан — 105
Краснодарский край — 99
Ямало-Ненецкий АО — 93
Республика Северная Осетия — 89
Рязанская область — 86
Тульская область — 85
Кабардино-Балкарская Республика — 83
Республика Башкортостан — 83
Ростовская область — 80
Калужская область — 79
Владимирская область — 78
Свердловская область — 76
Брянская область — 75
Тамбовская область — 75
Курская область — 68
Самарская область — 67
Новосибирская область — 67
Волгоградская область — 64
Ленинградская область — 63
Ивановская область — 58
Чувашская Республика — 58
Республика Коми — 56
Смоленская область — 55
Ярославская область — 55
Орловская область — 52
Республика Ингушетия — 49
Республика Бурятия — 49
Липецкая область — 47
Приморский край — 43
Хабаровский край — 43
Республика Мордовия — 41
Саратовская область — 41
Республика Саха (Якутия) — 37
Мурманская область — 35
Белгородская область — 34
Воронежская область — 34
Пензенская область — 34
Ульяновская область — 32
Республика Крым — 32
Республика Марий Эл — 31
Оренбургская область — 31
Чеченская Республика — 29
Республика Калмыкия — 28
Челябинская область — 27
Пермский край — 26
Архангельская область — 25
Астраханская область — 25
Кировская область — 25
Тюменская область — 25
Ставропольский край — 23
Красноярский край — 23
Новгородская область — 21
Костромская область — 18
Кемеровская область — 18
Псковская область — 17
Алтайский край — 17
Тверская область — 16
Калининградская область — 16
Забайкальский край — 16
Ханты-Мансийский АО — 14
Республика Хакасия — 12
Омская область — 11
Республика Карелия — 9
Карачаево-Черкесская Республика — 6
Иркутская область — 6
Амурская область — 6
Еврейская АО — 6
г. Севастополь — 6
Вологодская область — 5
Курганская область — 5
Республика Адыгея — 4
Республика Тыва — 4
Республика Алтай — 2
Томская область — 2
Камчатский край — 2
Магаданская область — 2
Сахалинская область — 2
Ненецкий автономный округ — 1
Чукотский АО — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 88 человек. Полностью выздоровели за сутки 2 476 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 625 человек, выздоровели 23 803 человек. Проведено более 4,8 миллиона тестов.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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