Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва — 6703

Московская область — 842

Нижегородская область — 312

Санкт-Петербург — 306

Республика Дагестан — 105

Республика Татарстан — 105

Краснодарский край — 99

Ямало-Ненецкий АО — 93

Республика Северная Осетия — 89

Рязанская область — 86

Тульская область — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Республика Башкортостан — 83

Ростовская область — 80

Калужская область — 79

Владимирская область — 78

Свердловская область — 76

Брянская область — 75

Тамбовская область — 75

Курская область — 68

Самарская область — 67

Новосибирская область — 67

Волгоградская область — 64

Ленинградская область — 63

Ивановская область — 58

Чувашская Республика — 58

Республика Коми — 56

Смоленская область — 55

Ярославская область — 55

Орловская область — 52

Республика Ингушетия — 49

Республика Бурятия — 49

Липецкая область — 47

Приморский край — 43

Хабаровский край — 43

Республика Мордовия — 41

Саратовская область — 41

Республика Саха (Якутия) — 37

Мурманская область — 35

Белгородская область — 34

Воронежская область — 34

Пензенская область — 34

Ульяновская область — 32

Республика Крым — 32

Республика Марий Эл — 31

Оренбургская область — 31

Чеченская Республика — 29

Республика Калмыкия — 28

Челябинская область — 27

Пермский край — 26

Архангельская область — 25

Астраханская область — 25

Кировская область — 25

Тюменская область — 25

Ставропольский край — 23

Красноярский край — 23

Новгородская область — 21

Костромская область — 18

Кемеровская область — 18

Псковская область — 17

Алтайский край — 17

Тверская область — 16

Калининградская область — 16

Забайкальский край — 16

Ханты-Мансийский АО — 14

Республика Хакасия — 12

Омская область — 11

Республика Карелия — 9

Карачаево-Черкесская Республика — 6

Иркутская область — 6

Амурская область — 6

Еврейская АО — 6

г. Севастополь — 6

Вологодская область — 5

Курганская область — 5

Республика Адыгея — 4

Республика Тыва — 4

Республика Алтай — 2

Томская область — 2

Камчатский край — 2

Магаданская область — 2

Сахалинская область — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Чукотский АО — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 88 человек. Полностью выздоровели за сутки 2 476 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 625 человек, выздоровели 23 803 человек. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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