Эксперты компаний по подбору персонала рассказали о зарплатах курьеров в 150 тысяч рублей. В период распространения коронавируса и действия режима самоизоляции это профессия вошла в ТОП-10 самых популярных в России. Причем как стороны работодателей, так и со стороны соискателей, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что в настоящий момент только в Москве открыто около полутора тысяч таких вакансий. Спрос на работу курьера в конце марта увеличился на 29%.

«При этом значительных перемен в зарплатных предложениях не наблюдается — зарплаты держались на одном уровне на протяжении всего прошедшего месяца. Средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тысячи рублей до 63,5 тысячи рублей за месяц. Максимальная „вилка“ заработной платы увеличилась до 110-150 тысяч рублей в месяц с 95-150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным рекрутеров, при текущем балансе спроса и предложений существенный рост зарплат работников в сфере доставки не прогнозируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруда разъяснили правила начисления зарплаты в нерабочие дни.

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