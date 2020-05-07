Толкалина с «башней» на голове изменилась до неузнаваемости

Актриса предстала в образе Красоты в фильме «Феодосийская сказка».

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, @film.feodosiiskaya_skazka

Актриса театра и кино Любовь Толкалина преобразилась до неузнаваемости во время съемок фильма «Феодосийская сказка», в котором ей пришлось воплотить на экране образ Красоты. Интернет-портал «Дни.ру» отмечает, что с «башней» из волос на голове, в черном, расшитом золотом платье узнать артистку сложно, а яркий макияж добавил возраста 42-летней Толкалиной, которая в жизни выглядит гораздо свежее.

«Феодосийская сказка» должна выйти на экраны в 2020 году, однако дата премьеры пока не определена. Это история о мальчике Мите, который пытается спасти волшебную страну Мечты. Сказочный мир создал еще в детстве отец мальчика, но, повзрослев, перестал верить в него, поэтому страна находится на грани катастрофы.

Instagram @film.feodosiiskaya_skazka

В фильме снимаются также Евгений Журавкин, Виталий Таганов, Николай Нечаев, и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина удивила публику, превратившись в длинноволосую блондинку.

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