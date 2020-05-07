Около двух миллионов человек зарегистрировались для участия в виртуальном шествии «Бессмертного полка». В этом году из-за коронавируса традиционная акция памяти участников Великой Отечественной войны пройдет в онлайн-формате.

Как сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, число желающих присоединиться к мероприятию растет с каждым днем. По его словам, заявки будут приниматься до 15:00 по московскому времени 9 мая, поскольку именно в это время в предыдущие годы начиналось шествие. Онлайн-шествие начнется в 11 часов утра в Петропавловске-Камчатском (два часа ночи по Московскому времени) и будет продолжаться несколько дней.

«Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена», — пояснил Макаров.

Он заверил, что шествие будет идти столько, сколько потребуется для того, чтобы участниками «виртуального полка, шагающего по Красной площади», стали все ветераны, прошедшие модерацию на официальном сайте движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляция онлайн-шествия будет вестись в День Победы по телевидению, на площадках интернет-кинотеатров и в соцсетях.