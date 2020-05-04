Более 600 тысяч человек хотят принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Такое число заявок пришло организаторам акции всего за неделю с начала старта регистрации.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин

Тема:
День Победы

Традиционная акция «Бессмертный полк» в честь 75-летия Победы в 2020 году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Принять в ней участие уже намерены более 600 тысяч россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции.

«Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии „Бессмертный полк онлайн“. С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет», — рассказали организаторы.

Для того, чтобы присоединиться к акции памяти, следует оставить заявку на одном из ресурсов: официальном сайте «Бессмертный полк онлайн», либо странице акции на сайте Сбербанка, либо в одной из групп в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Трансляция шествия в День Победы будет вестись на площадках онлайн-кинотеатров, а также телеканалах и в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк».

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