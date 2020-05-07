Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью 5-tv.ru отметила, что в настоящее время ведомство сосредоточено на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

По ее словам, внутренний туризм вполне может стать одним из основных драйверов восстановления экономики и ряда других смежных отраслей, включая транспортную.

«Известно, что более 70 процентов пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки. У нас ежегодно по стране путешествует около 60 миллионов человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 миллиона рабочих мест», — сказала Зарина Догузова.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с представителями промышленности и транспорта поручил ускорить темпы развития внутреннего туризма. Глава государства отметил, что транспортная отрасль в РФ проходит трудный этап из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112