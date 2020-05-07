По словам главы ведомства Зарины Догузовой, внутренний туризм может стать драйвером для восстановления экономики и других смежных отраслей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью 5-tv.ru отметила, что в настоящее время ведомство сосредоточено на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

По ее словам, внутренний туризм вполне может стать одним из основных драйверов восстановления экономики и ряда других смежных отраслей, включая транспортную.

«Известно, что более 70 процентов пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки. У нас ежегодно по стране путешествует около 60 миллионов человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 миллиона рабочих мест», — сказала Зарина Догузова.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с представителями промышленности и транспорта поручил ускорить темпы развития внутреннего туризма. Глава государства отметил, что транспортная отрасль в РФ проходит трудный этап из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 мая
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
7 мая
Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
7 мая
Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
7 мая
Ветеран Великой Отечественной войны организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19
7 мая
Россия вошла в ТОП-5 стран по числу заболевших коронавирусом
7 мая
В России за сутки 2 476 человек вылечились от коронавируса
7 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
7 мая
В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19
7 мая
Гадалка предсказала самоизоляцию Жанне Бадоевой за месяц до ее начала
7 мая
Регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
18:50
Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
18:47
Какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса?
18:36
Альбина Джанабаева рассказала о желании стать хорошей свекровью
18:28
Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах
18:21
«Уменьшала дважды»: Варнава призналась, какую пластику делала

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок