В Ростуризме рассказали о значении отрасли для экономики страны
По словам главы ведомства Зарины Догузовой, внутренний туризм может стать драйвером для восстановления экономики и других смежных отраслей.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью 5-tv.ru отметила, что в настоящее время ведомство сосредоточено на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.
По ее словам, внутренний туризм вполне может стать одним из основных драйверов восстановления экономики и ряда других смежных отраслей, включая транспортную.
«Известно, что более 70 процентов пассажирских перевозок приходится именно на туристические поездки. У нас ежегодно по стране путешествует около 60 миллионов человек, которые оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 миллиона рабочих мест», — сказала Зарина Догузова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с представителями промышленности и транспорта поручил ускорить темпы развития внутреннего туризма. Глава государства отметил, что транспортная отрасль в РФ проходит трудный этап из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 7 мая
- Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
- 7 мая
- Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
- 7 мая
- Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
- 7 мая
- Ветеран Великой Отечественной войны организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19
- 7 мая
- Россия вошла в ТОП-5 стран по числу заболевших коронавирусом
- 7 мая
- В России за сутки 2 476 человек вылечились от коронавируса
- 7 мая
- Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
- 7 мая
- В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19
- 7 мая
- Гадалка предсказала самоизоляцию Жанне Бадоевой за месяц до ее начала
- 7 мая
- Регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19
Читайте также
88%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?