Трамп заявил о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о поставках в Россию аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что по информации администрации Белого дома такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который принял предложение американского президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на пресс-службу Кремля, что в ходе разговора лидеры государств обсудили ситуацию с коронавирусом в мире. Отмечается, что оба дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству стран в борьбе с пандемией. Американский лидер сообщил Путину о готовности Вашингтона оказать России помощь и направить ей партию медицинского оборудования.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг цен на нефть, контроль над вооружением и ряд других глобальных вопросов. В преддверии 75-летия Дня Победы главы государств поздравили друг друга с этой великой датой и акцентировали внимание на значимости союзнических отношений, которые связывали Россию и США в годы Второй мировой войны.

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