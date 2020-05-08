По словам разработчиков, новая модель FGM-148 °F Javelin может заинтересовать страны Европы, которые обеспокоены развитием российского вооружения.

США запустили производство ПТРК, поражающих «русскую броню»

Фото: www.globallookpress.com © Sgt. Devin Andrews

Американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin сообщили о старте производства новой модели переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) — FGM-148F Javelin.

Как отмечает издание Defense News, новый комплекс оснащен усовершенствованной многоцелевой боеголовкой, которая, помимо того, что может поражать взрыво-реактивную брони, имеет фрагментированный стальной корпус для уничтожения небронированных и легкобронированных целей.

Разработчики убеждены, что в покупке FGM-148 °F Javelin будут заинтересованы европейские страны, обеспокоенные стремительным развитием российского вооружения.

«Это определенно про русскую броню. Javelin является отличным оружием, но недавние разработки в системах активной защиты могут вызывать некоторую обеспокоенность по поводу его способности надежно уничтожать танки. Я бы посоветовал любому Министерству обороны в Европе, особенно тем, которые расположены вдоль восточной границы, покупать много такого или подобного оружия», — отметил старший научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона Джеймс Хасик.

Первым возможным покупателем FGM-148 °F Javelin может стать Польша. По данным местных СМИ, правительство страны завершило переговоры с США по поводу покупки 80 ракет и 60 пусковых установок.

ПТРК Javelin считается одним из лучших в своем классе и способен поразить любой танк. Сейчас различные модели этого комплекса стоят на вооружении более чем 20 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США озадачились разработкой в России «убийц спутников» нового типа.

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