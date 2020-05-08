Российский лидер направил поздравительные телеграммы президентам США и Франции, главам стран СНГ, а также направил послания народам Грузии и Украины.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции и всех, кто боролся в подполье с врагом. С такими словами Владимир Путин обратился к австрийскому народу.

«Великая Победа спасла человечество, она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат. На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — сказал президент РФ.

Сегодня же Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту США Трампу и французского лидеру. В обращении Эммануэлю Макрону сказано, что в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте.

Поздравления с наступающим Днем Победы от Владимира Путина получили лидеры стран СНГ. Послания также направлены народам Грузии и Украины.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
В Грузии организаторам «Бессмертного полка» запретили использовать символику
16:16
Путин обратился к жителям Австрии по случаю 75-й годовщины освобождения Европы от фашизма
16:07
Тяжелых случаев коронавируса у детей в России нет — Попова
15:53
«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе
15:42
ТОП-5 антитрендов: Какой маникюр больше не в моде в 2020 году
15:27
В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста

Сейчас читают

«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок