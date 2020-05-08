Путин обратился к жителям Австрии по случаю 75-й годовщины освобождения Европы от фашизма
Российский лидер направил поздравительные телеграммы президентам США и Франции, главам стран СНГ, а также направил послания народам Грузии и Украины.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции и всех, кто боролся в подполье с врагом. С такими словами Владимир Путин обратился к австрийскому народу.
«Великая Победа спасла человечество, она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат. На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам», — сказал президент РФ.
Сегодня же Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту США Трампу и французского лидеру. В обращении Эммануэлю Макрону сказано, что в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте.
Поздравления с наступающим Днем Победы от Владимира Путина получили лидеры стран СНГ. Послания также направлены народам Грузии и Украины.
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